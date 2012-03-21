Янукович завтра їде в Запорізьку область
10:36, 21 березня 2012Політика
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Акредитацію представників ЗМІ проводить Управління у справах преси та інформації Запорізької обласної державної адміністрації
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ завтра, 22 березня, здійснить робочу поїздку до Запорізької області.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Акредитацію представників ЗМІ проводить Управління у справах преси та інформації Запорізької обласної державної адміністрації до 16.00 21 березня за телефонами: (061) 224-66-33, 239-02-00.
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