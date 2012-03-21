У четвер, 22 березня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Україна і МВФ: чи можливий компроміс?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Чи може Україна почати переговори з МВФ «з чистого листа»?

За яких умов Україна зможе виплачувати борги МВФ?

Чи зможе Україна одержати черговий кредит від МВФ, уникнувши підвищення тарифів на газ для населення?

Як збільшення бюджетного фінансування соціальної сфери може відбитися на подальшій співпраці з МВФ?

Наслідки для економіки і фінансової системи України припинення співпраці з МВФ.

Експертиза боргової політики Міністерства фінансів України.

Вірогідність гіперінфляції в 2013 році.

Учасники круглого столу:

1. Роман ШПЕК – старший радник ПАТ «Альфа-банк», радник Президента України, член Ради Національного банку України;

2. Ігор УМАНСЬКИЙ – екс-міністр фінансів України;

3. Олег УСТЕНКО – виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера;

4. Ірина ГОРІНА – народний депутат (ПР), член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.

5. Ірина ПІОНТКОВСЬКА - економіст ІК «Трійка Діалог Україна»;

6. Олександр СТАРОДУБЦЕВ – генеральний директор Брокерського дому «Відкриття».

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