Експерт: релігійні лідери України вчинили за бажаним для Москви сценарієм

Для блокування євроінтеграції України задіяно релігійний фактор, вважає заступник директора Агентства стратегічних досліджень (АСД), релігійний експерт і політолог Юрій ДОРОШЕНКО.

«Скасування візиту членів Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій до Ради Європи і похід до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА свідчить про залежність в Україні церкви від влади. Цей факт наочно продемонстрував, що у нас відсутній рівноправний демократичний діалог і натомість ми маємо тиск влади на Церкву», - зазначив Ю.ДОРОШЕНКО у переданому УНІАН коментарі.

За його словами, «останній раз так швидко та «радісно» церковники бігли лише на зустріч із Йосипом Сталіним 1943 року (після масових репресій і гонінь на Церкву) і напередодні святкування ювілею 1000-ліття Хрещення Русі до Михайла ГОРБАЧОВА (після багатьох десятиліть невизнання прав віруючих атеїстичною владою)». «Один, як відомо, буд тоталітарним, а інший – авторитарним диктатором. Це навіює похмурі аналогії», - зауважує експерт.

«Коли Президент України, який за час свого правління наважився лише на одну коротку та беззмістовну зустріч із представниками ВРЦіРО торік, раптом в екстреному порядку викликає (а це схоже саме на виклик на килим підлеглих) до себе глав основних церков України саме в той день, коли у них була узгоджена ще за кілька місяців зустріч у Брюсселі, ми розуміємо, мета одна – заблокувати європейські контакти церковників. За будь-яку ціну не дозволити розповісти світові правду про те, що діється в Україні, висловити вільні оцінки внутрішньоукраїнським процесам», - переконаний Ю.ДОРОШЕНКО.

На його думку, відмова від поїздки до Брюсселю представників ВРЦіРО – це також продовження вже на конфесійному ґрунті реалізації загальнополітичного плану влади, який можна сформулювати: «Геть від Європи, вперед до Росії». «Наскільки цей план має українське коріння, чи він виконується за вказівками з Москви – питання інше. Головне, що нині ми чітко бачимо: Україні перекривають шлях до Європи не лише кримінальною справою Юлії ТИМОШЕНКО та інших політв’язнів, нехтуванням демократичних норм, порушення прав і свобод громадян, але й за допомогою релігійного чинника», - говорить політолог.

«Для Європи ці події будуть свідченням того, що релігійне життя в Україні ще контролюється владою, що навіть Церква у нас не є незалежною від примх керівництва країни», - вважаєЮ.ДОРОШЕНКО.

На переконання експерта, «підлеглі Президента Віктора ЯНУКОВИЧА вкотре підставили його, демаскуючи справжній курс нинішньої влади, адже тепер увесь світ зрозумів, що главам традиційних церквою і релігійних організаціях легше зустрітися з керівництвом Ради Європи та Європарламенту, ніж із Президентом власної держави. Це ненормальна ситуація».

На жаль, «можемо констатувати, що члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій не піднялися до відповідальності за долю українського народу, а піддалися на тиск влади, і це сумно». «Цього разу у світоглядному виборі релігійні лідери України обрали не Європу (куди цивілізаційно закорінена наша країна), а проросійську владу, а отже - діяли за бажаним для Москви сценарієм», - вважає Ю.ДОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня прес-служба глави держави повідомила, що 21 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ проведе зустріч з керівниками церков. Як повідомляє прес-служба, щороку в час Великого посту Президент України В.ЯНУКОВИЧ проводить традиційну зустріч зі зверхниками усіх церков, які є в Україні.

Водночас, речник УПЦ КП архієпископ Євстратій (ЗОРЯ) повідомив, що Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій відмінила зустріч із європейськими чиновниками у Брюсселі заради прийому у Президента В.ЯНУКОВИЧА. За його словами, зустріч планувалась на 21-23 березня у тому числі як відповідь на візит голови Європейської народної партії Вільфреда МАРТЕНСА, який відбувся у вересні. Втім, у вівторок, 20 березня, рада церков отримала запрошення від Адміністрації Президента на зустріч із В.ЯНУКОВИЧЕМ, заплановану на 21 березня. "Рада прийняла рішення про те, щоб відмінити візит до Брюсселю і зустрітися з президентом ЯНУКОВИЧЕМ. Рішення у телефонному режимі прийняли голови конфесій", - зазначив речник єпархії.