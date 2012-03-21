Експерт: релігійні лідери України вчинили за бажаним для Москви сценарієм
Для блокування євроінтеграції України задіяно релігійний фактор, вважає заступник директора Агентства стратегічних досліджень Юрій Дорошенко
Для блокування євроінтеграції України задіяно релігійний фактор, вважає заступник директора Агентства стратегічних досліджень (АСД), релігійний експерт і політолог Юрій ДОРОШЕНКО.
«Скасування візиту членів Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій до Ради Європи і похід до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА свідчить про залежність в Україні церкви від влади. Цей факт наочно продемонстрував, що у нас відсутній рівноправний демократичний діалог і натомість ми маємо тиск влади на Церкву», - зазначив Ю.ДОРОШЕНКО у переданому УНІАН коментарі.
За його словами, «останній раз так швидко та «радісно» церковники бігли лише на зустріч із Йосипом Сталіним 1943 року (після масових репресій і гонінь на Церкву) і напередодні святкування ювілею 1000-ліття Хрещення Русі до Михайла ГОРБАЧОВА (після багатьох десятиліть невизнання прав віруючих атеїстичною владою)». «Один, як відомо, буд тоталітарним, а інший – авторитарним диктатором. Це навіює похмурі аналогії», - зауважує експерт.
«Коли Президент України, який за час свого правління наважився лише на одну коротку та беззмістовну зустріч із представниками ВРЦіРО торік, раптом в екстреному порядку викликає (а це схоже саме на виклик на килим підлеглих) до себе глав основних церков України саме в той день, коли у них була узгоджена ще за кілька місяців зустріч у Брюсселі, ми розуміємо, мета одна – заблокувати європейські контакти церковників. За будь-яку ціну не дозволити розповісти світові правду про те, що діється в Україні, висловити вільні оцінки внутрішньоукраїнським процесам», - переконаний Ю.ДОРОШЕНКО.
На його думку, відмова від поїздки до Брюсселю представників ВРЦіРО – це також продовження вже на конфесійному ґрунті реалізації загальнополітичного плану влади, який можна сформулювати: «Геть від Європи, вперед до Росії». «Наскільки цей план має українське коріння, чи він виконується за вказівками з Москви – питання інше. Головне, що нині ми чітко бачимо: Україні перекривають шлях до Європи не лише кримінальною справою Юлії ТИМОШЕНКО та інших політв’язнів, нехтуванням демократичних норм, порушення прав і свобод громадян, але й за допомогою релігійного чинника», - говорить політолог.
«Для Європи ці події будуть свідченням того, що релігійне життя в Україні ще контролюється владою, що навіть Церква у нас не є незалежною від примх керівництва країни», - вважаєЮ.ДОРОШЕНКО.
На переконання експерта, «підлеглі Президента Віктора ЯНУКОВИЧА вкотре підставили його, демаскуючи справжній курс нинішньої влади, адже тепер увесь світ зрозумів, що главам традиційних церквою і релігійних організаціях легше зустрітися з керівництвом Ради Європи та Європарламенту, ніж із Президентом власної держави. Це ненормальна ситуація».
На жаль, «можемо констатувати, що члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій не піднялися до відповідальності за долю українського народу, а піддалися на тиск влади, і це сумно». «Цього разу у світоглядному виборі релігійні лідери України обрали не Європу (куди цивілізаційно закорінена наша країна), а проросійську владу, а отже - діяли за бажаним для Москви сценарієм», - вважає Ю.ДОРОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 20 березня прес-служба глави держави повідомила, що 21 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ проведе зустріч з керівниками церков. Як повідомляє прес-служба, щороку в час Великого посту Президент України В.ЯНУКОВИЧ проводить традиційну зустріч зі зверхниками усіх церков, які є в Україні.
Водночас, речник УПЦ КП архієпископ Євстратій (ЗОРЯ) повідомив, що Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій відмінила зустріч із європейськими чиновниками у Брюсселі заради прийому у Президента В.ЯНУКОВИЧА. За його словами, зустріч планувалась на 21-23 березня у тому числі як відповідь на візит голови Європейської народної партії Вільфреда МАРТЕНСА, який відбувся у вересні. Втім, у вівторок, 20 березня, рада церков отримала запрошення від Адміністрації Президента на зустріч із В.ЯНУКОВИЧЕМ, заплановану на 21 березня. "Рада прийняла рішення про те, щоб відмінити візит до Брюсселю і зустрітися з президентом ЯНУКОВИЧЕМ. Рішення у телефонному режимі прийняли голови конфесій", - зазначив речник єпархії.