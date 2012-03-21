Небо під час Євро охоронятимуть ракети, винищувачі і вертольоти

Під час Євро-2012 небо на містами-господарями турніру охоронятимуть винищувачі МіГ-29 та бойові вертольоти МІ-24.

Про це повідомив УНІАН представник регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Михайло ГРИНЕВИЧ.

„З наближенням фінальної частини Євро-2012 все більшої актуальності набуває організація безпеки під час проведення футбольного чемпіонату як на землі, так і у небі. Головне завдання – антитерористичне забезпечення. За планами Міністерства оборони України, повітряний простір у цей час охоронятимуть 10 зенітно-ракетних комплексів, 28 літаків та 16 вертольотів Збройних сил України”, - сказав М.ГРИНЕВИЧ.

Він також зазначив, що, зокрема, у західному регіоні завдання із протиповітряної оборони покладені на особовий склад зенітно-ракетного полку імені гетьмана Івана Виговського, що дислокується у Кам’янці Бузькій, військових авіаторів з 114-ї Івано-Франківської бригади тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України, а також армійських вертолітників із Бродів та Нового Калинова.

У період підготовки, яка вступила у завершальну стадію, основна увага приділяється відновленню навичок всіх льотчиків, що заступатимуть на бойове чергування, стану військової техніки та систем зв’язку і спостереження, відпрацюванню техніки пілотування та наведення на ціль.

За даними заступника міністра оборони України - керівника апарату Володимира МОЖАРОВСЬКОГО, у квітні планується провести командно-штабне тренування у взаємодії із визначеними силами та засобами Війська Польського.