Янукович вважає, що навесні разом з природою оживає мораль

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на важливості зустрічей керівництва держави з керівництвом церков.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з главами церков та релігійних організацій.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що такі зустрічі є традиційними, і попередня відбувалась напередодні Великодня у 2011 році.

«Це саме той піст, який зараз йде у православній церкві. А що стосується мусульман, у вас вчора було свято? 21? Це равноденствіє, да… Ну так мені розповіли. Я не знаю, не всі святкують, але я вчора був, зустрічався з Президентом Киргизії, і він мені сказав, що це свято святкується», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, за його словами, зараз весна, коли оживає природа, «це той період часу, коли після зими у людей змінюються настрої, і безумовно, це стосується і нашого суспільства. Є такі речі, коли разом з природою оживають високі моральні якості людей чи суспільства».

Також В.ЯНУКОВИЧ у ході зустрічі повідомив про стан української економіки, про реформи, про свої соціальні ініціативи, зовнішню політику держави.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що, згідно із Конституцією, церква відділена від держави, але, «по великому рахунку, мета і у влади, і у церкви одна – створення умов для життя людей і будівництва сильної країни».