Масяня хоче переїхати до України

Творець мультяшної хуліганки Олег Куваєв приїжджав до Києва в надії прилаштувати мультик на українське телебачення.

За словами Олега Куваєва, до Києва він нагрянув з суто діловою метою: встановити в Україні ділові зв`язки.

Якщо конкретніше, то налагодити співпрацю з яким-небудь українським телеканалом, щоб Масяня змогла легально з`являтися на українських телеекранах - адже прихильники Масяні в Україні поки мають до мультиків лише інтернет-доступ.

До речі, в Росії на центральні канали смішній дівчинці взагалі вхід заборонений: у Росії на Масяню - цензура.

Безтурботну Масяню засудила сувора російська цензура і її можуть дивитись лише провінційні глядачі.

Отже бажання Куваєва розширити масяніни межі цілком зрозуміло.

У випадку, якщо українські медіа захочуть з ним дружити, Олег Куваєв зобов`язується перекласти мультики українською мовою і запустити на українському ТБ ретроспективу "Масяні" за всі 5 років її існування.

Цілком можливо, Куваєв зробить мультик про помаранчеву революцію.

Чи буде брати участь в новому творінні про недалеке минуле України хуліганіста віртуальна дівчинка, поки невідомо.

За матеріалами: Газета по-київськи