Чому Росія вийшла з проекту Ан-70

Росія вийшла з участі в проекті Ан-70 через його застарівання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Баку, яка відбувалася після засідання Ради міністрів оборони країн СНД, заявив міністр оборони Російській Федерації Сергій ІВАНОВ, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Цей проект вівся за технічним завданням, складеним у 1984 році, вівся і ведеться багато років, і кінця йому не видно», - сказав С.ІВАНОВ.

Він зазначив, що російська сторона обнародуватиме офіційну заяву з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня в Баку міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО після зустрічі з міністром оборони Російської Федерації С.ІВАНОВИМ повідомив, що Росія виходить із спільного українсько-російського проекту Ан-70.

Довідка УНІАН. Літак Ан-70 призначений для транспортування вантажів масою до 47 тонн, десантування парашутистів і техніки. Серед військово-транспортних літаків тільки Ан-70 сідає на грунтові майданчики завдовжки 600-900 м і може перевозити всю номенклатуру військових вантажів країн СНД і НАТО.

Створення літака Ан-70 - спільний українсько-російський проект. Але Росія останнім часом заявляла, що може відмовитися від участі в ньому. Зокрема, російська сторона заявляла про вихід з проекту за умови повернення Україною вкладених росіянами коштів і надання Україні права стати єдиним оператором проекту.