У ВР розсекретили, чому поправки Кармазіна провалюють

Народним депутатам надано два тижні на ознайомлення з проектом Кримінального процесуального кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання парламенту голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликав депутатів взяти надрукований проект КПК й опрацювати його до наступного пленарного засідання.

Роздана депутатам порівняльна таблиця проекту КПК складається з двох частин. Перша частина містить 2266 поправок на більш як 700 сторінках. Друга частина містить 3716 поправок на 1417 сторінках.

Представник Президента у парламенті Юрій МІРОШНИЧЕНКО у коментарі УНІАН повідомив, що проект планується розглянути наступного пленарного тижня, але він поки що не може сказати, про який саме день йдеться.

Відповідаючи на запитання, чи впораються депутати з проектом впродовж одного пленарного дня, Ю.МІРОШНИЧЕНКО зауважив, що не береться прогнозувати, оскільки, «з одного боку, ми вже більше півроку дискутуємо навколо цих норм, і сказати, що вони незнайомі для депутатів, не можна. Єдине, що ми маємо – ми маємо дотриматись процедури і Регламенту. Якщо буде йти кожна поправка з коментарями та обговоренням, то тоді розгляд буде довгим», - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Водночас, він висловив сподівання, що депутатам вистачить одного дня.

Голова Регламентного комітету ВР Володимир МАКЕЄНКО зауважив, що одного дня навряд чи вистачить. За його прогнозами, на розгляд КПК піде декілька днів.

«За один день неможливо, знадобиться 2-3 дні. Дивлячись, яка буде активність депутатів. У нас є один депутат, Юрій КАРМАЗІН, який пише тисячу поправок і по кожній хоче виступити», - сказав В.МАКЕЄНКО, додавши, що така активність депутата викликає несприйняття в інших, і навіть ті поправки, які є слушними, від його імені не підтримуються.

За словами В.МАКЕЄНКА, в депутатів буде два тижні для того, щоб ознайомитись з документом, оскільки наступного календарного тижня депутати працюватимуть у комітетах, а через тиждень вони працюватимуть в округах.