Єфремов Порошенка розхвалив, але по-батькові переплутав

Голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ володіє інформацією, що Петро ПОРОШЕНКО вже у понеділок, 26 березня, приступить до виконання обов’язків міністра економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«За моєю інформацією, Петро Миколайович (УНІАН: скоріш за все, мався на увазі Олексійович) у понеділок вийде на роботу на посаді міністра економіки», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він нагадав, що два тижні тому вже говорив про це, але П.ПОРОШЕНКУ знадобився час, щоб врегулювати низку особистих питань. «Сподіваюсь, що все так і відбудеться», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він дав високу оцінку професійним якостям П.ПОРОШЕНКА, зауваживши, що співпрацював з ним, той був головою Бюджетного комітету ВР, а він обіймав посаду голову Донецької облдержадміністрації.

«У той час він працював ефективно. Сподіваюсь, що нічого за цей час не змінилось і він буде ефективно виконувати обов’язки міністра економіки України», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Відповідаючи на запитання, навіщо владі в уряді представник «помаранчевої політики», О.ЄФРЕМОВ зауважив, що вони не ділять людей у державі за кольором. А «ділимо за професійними якостями – якщо людина професійно підготовлена і здатна покращити той чи інший напрямок роботи в державі, то для нас не є каменем спотикання його приналежність до іншої політичної сили», - сказав О.ЄФРЕМОВ.