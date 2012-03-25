Кличко покладає надію на міжнародних спостерігачів

Лідер партії «УДАР», боксер Віталій КЛИЧКО вважає, що присутність незалежних спостерігачів на парламентських виборах в Україні сприятиме контролю за перебігом кампанії і підрахунком голосів.

Про це він заявив на зустрічі з сенатором від демократичної партії у Сенаті США Джейн ШАХІН під час Брюсельського форуму, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».

В.КЛИЧКО також зазначив, що вибори будуть конкурентними лише в тому разі, якщо в них зможуть взяти участь лідери «Батьківщини» і «Народної самооборони» Юлія ТИМОШЕНКО та Юрій ЛУЦЕНКО, справи яких мають політичне підгрунтя.

Дж.ШАХІН, яка є однією з найактивніших сенаторів в питаннях утвердження демократії на пост-радянському просторі, зауважила, шо в США уважно слідкують за ситуацією в Україні, а демократичність майбутніх парламентських виборів є важливим фактором для розвитку відносин Києва і Вашингтона.

Під час свого виступу на форумі В.КЛИЧКО наголосив, що у відносинах України із Заходом, в першу чергу з ЄС, сьогодні бракує довіри. І відповідальність за це лежить на офіційному Києві.

«Українське керівництво декларує одне, робить зовсім інше. Можливо, вони не розуміють, що означає бути відданим демократії. Можливо, не хочуть знати, що насправді означає дотримання законів, свобода слова та свобода мирних зібрань», - зазначив лідер «УДАРу».

Проте він висловив упевненість, що «Україна не повинна бути заручником таких уявлень нинішнього керівництва держави, яке відступило від демократичного курсу розвитку країни».