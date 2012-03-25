Тягнибок: Влада готується тероризувати усіх кандидатів від опозиції

Голова ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК заявляє, що влада розпочала проти непідконтрольного їй бізнесу спецоперацію терору, шантажу і залякування під назвою «Супутник».

На цьому він наголосив під час прес-конференції в Луцьку в неділю, повідомляє прес-служба партії.

«За нашою інформацією, влада запустила спеціальну операцію терору проти бізнесу, який симпатизує націоналістам. Ця операція називається «Супутник», - сказав О.ТЯГНИБОК.

«Абсолютно всі представники бізнесу, які є членами або симпатиками ВО «Свобода», зазнають найжорсткіших репресій. Усі вони зараз мають перевірки з податкової, пожежної, санепідемстанції, СБУ, прокуратури», – заявив лідер ВО «Свобода».

За його словами, на список взято абсолютно всі комерційні структури, благодійні фонди, навіть громадські організації.

«Якщо до цих структур хоч мінімально причетні будь-які представники опозиції, зокрема ВО «Свобода», ці структури зараз позапланово перевіряють, влаштовують провокації, виписують фантастичні штрафи», - зазначив О.ТЯГНИБОК.

Він повідомив, що «влада готується тероризувати усіх кандидатів від опозиції по мажоритарних округах, в тому числі через контрольовані ЗМІ».