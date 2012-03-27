«Люфтганза» скасувала сьогоднішній рейс Київ-Франкфурт

Німецькі профспілки продовжують вигравати м’язами. У вівторок, 27 березня, до попереджувального страйку долучаться також аеропорти. Пасажирам радять запастися витримкою.

Як повідомляє "Німецька хвиля",за день до третього раунду переговорів щодо підняття зарплат у німецькому громадському секторі, що пройде у середу-четвер у Потсдамі, профспілки вирішили ще раз продемонструвати свою рішучість у вигляді попереджувального страйку у вівторок, 27 березня. Утім, якщо попередні рази наслідки страйку відчували на собі лише мешканці Німеччини, то цього разу це стане також відчутним для громадян інших країн – до страйку долучаться аеропорти. Зокрема, за даними авіакомпанії «Люфтганза», найбільший у Європі Франкфуртський аеропорт страйкуватиме з 5:00 до 14:30, Кельнський – з 4:00 до 12:00, Мюнхенський – з 6:00 до 14:00, Дюссельдорфський – з 8:00 до 14:00 та Штутгартський – з 6:00 до 11:00.

Це тягне за собою тисячі спізнених або ж скасованих рейсів. Лише «Люфтганза» повідомила про понад 400 скасованих рейсів і не виключає збільшення їхньої кількості. Скасовано, зокрема, два українських рейси «Люфтганзи» - Франкфурт-Київ з вильотом о 9:55 та Київ-Франкфурт о 14:10.

На сторінці авіакомпанії можна знайти докладну інформацію про всі рейси, а також роз`яснення, що робити в разі скасування польоту. Пасажирів просять попередньо перевіряти статус своїх рейсів на сайтах авіакомпаній. «Люфтганза» пропонує пасажирам можливість безкоштовно змінити квиток на альтернативний рейс або ж повернути гроші.