Янукович у Сеулі розповів, як Україна протидіє ядерному тероризму

Забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних та інших радіоактивних матеріалів, а також пов’язаної з ними інфраструктури, є ключовим завданням України у сфері протидії ядерному тероризму.

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, глава Української держави Віктор Янукович сказав під час Сеульського саміту з питань ядерної безпеки.

«Оцінка загроз поширення ядерного тероризму в Україні свідчить про низький рівень такої небезпеки для нашої держави за звичайних умов», - наголосив глава держави.

Водночас, за словами Президента, впродовж останніх двох років у контексті підготовки до фінальної частини Євро-2012 Україна докладає значних зусиль з метою попередження терористичних проявів.

«Наша країна розбудовує систему радіаційного контролю на кордоні і розвиває за міжнародної підтримки власні науково-технічні можливості у сфері ядерної криміналістичної експертизи - найважливішої складової ядерної безпеки, яка дозволяє визначити джерело надходження вилученого ядерного матеріалу», - сказав В.Янукович.