Попов розраховує на додаткові кошти з держбюджету

Позитивні зміни у міському господарстві є, але темпи їх впровадження назвати задовільними важко – так охарактеризував реалізацію реформи житлово-комунального господарства у столиці голова КМДА Олександр Попов.

Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, він сказав, підсумовуючи засідання Комітету з економічних реформ. «Чи задовольняють нас темпи позитивних зрушень? Я думаю, ні. І багато в чому це спричинено людським фактором. За однакових умов ми маємо різний результат у різних районах – це свідчення якості роботи районних

адміністрацій, житлово-експлуатаційних підприємств та й галузі ЖКГ в цілому. Тому я вимагаю більш принципового ставлення до виконання обов’язків усіх відповідальних за ці процеси. Ми маємо скорегувати нашу кадрову політику, відпрацювати відповідні рішення і пришвидшити

реалізацію реформи. Сфера житлово-комунального господарства є пріоритетною для міста, адже йдеться про добробут киян», – наголосив Олександр Попов.

Очільник КМДА запевнив, що місто отримає фінансування галузі у тому обсязі, який передбачений бюджетом, і навіть розраховує на додаткові ресурси з державної скарбниці. Це дозволить оновити фонди комунальних підприємств та провести більше, ніж планувалося ремонтів під’їздів та прибудинкових територій.

«Вчора ми мали консультації з Міністерством фінансів. Я переконаний, що Київ отримає підтримку від держави і зможе реалізувати усі плани. Тому нам треба працювати, не покладаючи рук. Упевнений, перед нами стоїть абсолютно реальне завдання і ми його виконаємо», – підсумував Олександр Попов.