Політолог: у Порошенка може з'явитися шанс стати прем'єром

Політолог Володимир Фесенко припускає, що Петро Порошенко погодився стати міністром економічного розвитку і торгівлі України в обмін на додаткові можливості розвитку свого бізнесу.

В інтерв’ю «Газеті по-українськи» (№44 від 27 березня) В.Фесенко зазначив, що П.Порошенко вагався щодо призначення на посаду, тому що його прихід у владу оцінювався достатньо критично.

«Цей удар по репутації він спробував нейтралізувати вимогою про звільнення політв'язнів. Звичайно, це ніхто не виконуватиме. Реалізувати свою економічну програму йому теж буде важко», - вважає В.Фесенко.

Водночас, він зазначив, що в країні не вистачає сильних реформаторів, а П.Порошенко потрібен як людина, яка комунікуватиме з європейськими політиками. «Його знають і поважають на Заході. Він добре володіє англійською. Його персона в Кабміні також демонструє відкритість влади до діалогу з бізнесом», - додав політолог.

На запитання, чи могли П.Порошенка шантажувати, затягуючи в уряд, В.Фесенко висловив думку, що «могли на пальцях пояснити: «Хлопче, це не по-пацанськи. Ти ж спочатку погоджувався». Могли казати, що його бізнес стикнеться з певними проблемами».

Щодо можливих домовленостей при призначенні міністра економіки, В.Фесенко припустив, що П.Порошенко міг домовлятися із Президентом Віктором Януковичем, аби мати певну свободу дій, щоб не чіпали його бізнес і були додаткові можливості для його розвитку.

Водночас, В.Фесенко зазначив, що у П.Порошенка може з'явитися шанс стати прем’єром, «якщо Януковичу буде потрібний нейтральний політик, який сприймався б Заходом».

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Президент В.Янукович своїм указом призначив П.Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.