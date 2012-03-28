Іващенко не зміг продовжити брати участь у засіданні

Печерський районний суд міста Києва змушений був сьогодні відкласти до 30 березня розгляд кримінальної справи за обвинуваченням колишнього т.в.о. міністра оборони України Валерія Іващенка через погіршення стану його здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, після надання В.Іващенку медичної допомоги лікарями «швидкої», які були викликані до суду, засідання продовжилось, але на його початку головуючий у процесі суддя Сергій ВОВК запитав у В.Іващенка, чи в змозі той продовжити брати участь у сьогоднішньому засіданні. На це суддя отримав негативну відповідь, після чого оголосив перерву до 9.00 30 березня.

На сьогодні суд перейшов до стадії допиту підсудних, зокрема, першим у судовому процесі допитується колишній керуючий санацією Феодосійського судно-механічного заводу Сергій Міхеєв.