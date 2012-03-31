Литвин задекларував 4 мільйони і стару «Волгу»

Голова Верховної Ради Володимир Литвин подав декларацію про майно, доходи, витрати та зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік, повідомляє Дзеркало тижня з посиланням на прес-службу парламенту.

Згідно з декларацією, загальна сума його сукупного доходу в 2011 році склала 1149990 грн, серед іншого, заробітна плата — 286 726 грн, дохід від науково-викладацького та авторської винагороди — 401 556 грн, відсотки за банківськими депозитами — 461 708 грн. Доходи дружини Литвина Тетяни склали 41 046 грн.

Родині Литвина належить квартира площею 259,8 кв. м. Він є власником земельної ділянки площею 4698 кв. м, автомобілів «Тойота Лендкрузер» 2008 року випуску (об`єм двигуна 5663 куб. см), «ГАЗ 21» 1962 року випуску (2445 куб. см), а також гаража площею 18 кв. м.

Дружина Литвина володіє земельним паєм 9,56 га на правах спадщини, дачним будинком (277,2 кв. м), елінгом (споруда для зберігання та дрібного ремонту спортивних суден) площею 314,8 кв. і нежитловим приміщенням площею 25,5 кв. м, а також орендує земельну ділянку площею 0,0614 га. Вона є власником автомобіля «Крайслер Крузер» 2007 року випуску (об`єм двигуна 2429 куб. см).

Сума коштів на рахунках в банках у Литвина складає 4320062 грн, його дружини — 749 669 грн. Їх витрати на утримання майна склали 64 180 грн