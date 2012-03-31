Піховшек вважає, що чинна влада українців не боїться

У чинної влади немає страху перед українцями. Про це в інтерв'ю "Газеті по-українськи" сказав політичний аналітик, журналіст В'ячеслав Піховшек.

"Ті політики, хто боявся, уже виїхали з країни. Інші переступили через почуття страху. Я стикаюся з багатьма людьми з влади — у них не помітно страху", - зауважив він.

Водночас, Піховшек назвав основні проблеми України.

"На початку перебудови було гасло: "Хто з'їв наше сало? Москалі". Простий, але зрозумілий для нас лозунг. Він відбивав стереотип про те, що тільки-но ми здобудемо незалежність, як одразу настане соціально-економічне покращення. Людям треба було б сказати правду, що вільними жити важче. Але ні. Самообман поклали у фундамент української державності та суспільства. Далі він просто розвивався", - зазначив він.

За словами Піховшека, люди не бажають думати і брати на себе відповідальність.

"Вважають, що все залежить від тих, хто зверху. Під час Помаранчевої революції українці вийшли й заявили, що хочуть захищати своє право і свій вибір. Але виявилося, що то було одноденне бажання. Потім усі сказали, що вони розчаровані. Але розчарування не було б, якби не було зачарування. Треба було постійно контролювати владу, постійно захищати свої права", - наголосив політичний аналітик.