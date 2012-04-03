У Вінниці на двох квартирах знайшли 27 нелегалів із Сомалі

Працівники вінницької міліції, СБУ та Державного комітету у справах охорони державного кордону провели спільне відпрацювання місць можливого проживання іноземців-нелегалів на території м. Вінниці й виявили 27 осіб, які назвалися громадянами Сомалі.

Про це повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Сомалійці пояснили, що прибули на Вінниччину в пошуках притулку у зв’язку з військовими діями в їх країні.

В результаті перевірки з’ясувалося, що восьмеро з них перебували в Україні без жодних документів, які б посвідчували особу.

Зібрані стосовно нелегалів матеріали направлені до Вінницького окружного адміністративного суду для прийняття рішення щодо їх подальшого перебування в Україні.

Нелегальні мігранти проживали на двох квартирах у м. Вінниці. Власників житла, які надавали помешкання іноземцям без належного оформлення договору найму, притягли до адміністративної відповідальності за ст.206 КУпАП. Порушникам тепер доведеться сплатити – від 5100 грн. до 8500 грн. штрафу.

На вінницьких квартирах правоохоронці виявили також п’ятьох сомалійців, котрі вказали, що є неповнолітніми. Їх направили для розміщення до обласного комунального притулку «Добро».

Ще двоє вихідців з Сомалі мали при собі документи з простроченим терміном. На них складено адміністративні протоколи відповідно до ч.1 ст. 203 КУпАП (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України), що передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.