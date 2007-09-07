Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

Партія регіонів та Блок Юлії Тимошенко стали б лідерами виборчих перегонів, якби дострокові парламентські вибори відбулися найближчої неділі.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром соціально-політичних та економічних досліджень «ІМСА», які оприлюднив на прес-конференції в УНІАН експерт центру Євген СІРИЙ.

Згідно з даними дослідження, за Партію регіонів проголосували б 27% виборців, за БЮТ – 26,9%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 10,7%, за блок «КУЧМА» - 4,1%, за Комуністичну партію України – 2,2%, за Прогресивну соціалістичну партію України – 1,5%, за Блок Литвина – 1,3% і за Соцпартію – 1,1%.

Проти всіх проголосувало б 3,6% опитаних, не пішли б голосувати – 9,4%, ще не визначилися – 8,7% респондентів.

Коментуючи наведені результати соцопитування, Є.СІРИЙ зазначив, що в принципі вони є стабільними і мало змінилися після останнього опитування центру, який проводився всередині серпня.

Експерт пояснив зближення рейтингів Партії регіонів і БЮТ втратою прихильників коаліції через неконструктивну позицію членів уряду у стосунках з Президентом та спробами загострити ситуацію в суспільстві шляхом протистояння парламентської, президентської та урядової гілок влади.

Водночас, як засвідчило опитування, більшість громадян вважає, що новостворений блок «КУЧМА» є своєрідною піар-технологією, своєрідним дублером Партії регіонів.

Разом з тим, зазначив Є.СІРИЙ, політичні партії, зокрема, перша трійка, яка гарантовано потрапляє до парламенту, ще мають незначний електоральний резерв за рахунок тих виборців, які ще не визначилися, за кого голосувати. За словами Є.СІРОГО, резерв Партії регіонів становить до 2,5%, БЮТ – до 2%, НУ-НС – близько 1%.

У той же час на питання, кому вони найбільше довіряють, 9,1% опитаних зазначили, що найбільше довіряють Президентові, 5,1% – уряду та 3,1% – Верховній Раді.

Крім того, за даними опитування, якби вибори Президента відбулися найближчої неділі, то за прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували б 29,1% респондентів, за лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО – 27,6%, за нинішнього главу держави Віктора ЮЩЕНКА – 14,3%, за лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА – 3,9%, за голову Соцпартії Олександра МОРОЗА – 2,2%, за лідера ПСПУ Наталію ВІТРЕНКО – 1,7% і за голову Народної партії Володимира ЛИТВИНА – 1,3% від загальної кількості опитаних центром.

Опитування проводилося в період з 27 серпня по 4 вересня у всіх регіонах України. Було опитано 2 тис. респондентів віком від 18 років. Статистична похибка - 3%.