Рудьковський: співробітник СБУ був повністю задоволений

Служба безпеки не задоволена вчорашніми відповідями міністра Рудьковського, і хотіла б його побачити на засіданні Антитерористичного центру. Про це повідомила речниця голови СБУ Марина Остапенко: «Приходити до управління СБУ Рудьковський відмовився і запропонував провести розмову в машині. Коли наш співробітник почав з ним спілкуватися, він повторив те ж саме, що вже говорив. Ніякої конкретної інформації, нічого нового від нього не було почуто».

Сам Рудьковський у коментарі Радіо Свободазапевнив, що вже відповів на всі запитання, які цікавили Службу безпеки України: «За мною тут бігали кілька чоловік від дніпропетровського управління. Вони пробували формулювати запитання, навіть не знали, що вони від мене хочуть. Потім звернулися, щоб я поспілкувався з їхнім співробітником. Я поспілкувався, відповів на всі питання. Співробітник був повністю задоволений отриманими відповідями. Ми попрощалися і я продовжив свої робочі зустрічі».

Раніше в ефірі одного з телеканалів Микола Рудьковський заявив про підготовку Секретаріатом Президента масштабного теракту.