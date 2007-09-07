Симоненко стверджує, що помаранчеві і біло-сині домовляються у нього за спиною

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО стверджує, що представники блоку “Наша Україна – Народна самооборона” ведуть переговори з Партією регіонів про створення широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив увечері 6 вересня під час прямого ефіру на Житомирському обласному телебаченні, коментуючи заяву голови Політради В’ячеслава КИРИЛЕНКА про те, що угода про створення НС-НУ забороняє формування коаліції з Партією регіонів.

Зокрема, як сказав лідер Компартії, представники "помаранчевої” команди заявляють про неможливість для НС-НУ формувати коаліцію з Партією регіонів, але, водночас, ведуть переговори про створення такої коаліції.

Він закликав сприймати ці процеси як відволікаючий маневр.

"В.ЮЩЕНКО не приховував, що вів такі переговори з Рінатом АХМЕТОВИМ і таким чином заклав основи для подальшої співпраці між Партією регіонів та "Нашою Україною", - наголосив лідер КПУ.

Він також заявив, що Україна вже і так багато втратила через непринциповість та непослідовність "регіоналів", коли вирішувалися питання Універсалу, включення "помаранчевих" кандидатів до складу Кабміну та інших питань.

"Будуть і ведуться такі переговори. На жаль, інтереси капіталу часто співпадають. Чим закінчиться це? Закінчиться для нас з вами погано, бо, згідно з класичною практикою і теорією, коли об’єднується компрадорський капітал, то програє національний. Компрадорський капітал має зовнішні чинники підтримки і впливу - це В.ЮЩЕНКО і його помаранчева команда, а національний капітал - це наші фабрики і підприємства, і він знаходитиметься під додатковим обстрілом з точки зору геополітики. Ось в чому є чергова загроза, і я про це "регіоналам" говорив", - сказав П.СИМОНЕНКО.

Він також нагадав свою пропозицію створити червоно-синю коаліцію, щоб унеможливити коливання і непослідовність, з якою, за його словами "деякі члени фракції Партії регіонів сьогодні йдуть на вибори".