Ющенко написав статтю у ”Сільські вісті”

Держава має усвідомити свій борг перед селянами та приділити увагу повноцінному забезпеченню потреб українського села, наголосив у своїй статті газеті «Сільські вісті» Президент України Віктор ЮЩЕНКО, повідомляє прес-служба глави держави. Лише за такого підходу «влада зможе повернути довіру людей до себе» та змінити ситуацію на селі на краще, зазначив глава Української держави.

«Мені боляче, що сьогодні в селах з кожним роком усе менше народжується дітей. Молодь не бачить перспектив і намагається за будь-яку ціну осісти в місті», – пояснив своє бачення ситуації Президент України. Серед найбільш актуальних для сільських місцевостей проблем він назвав: нестачу шкіл та вчителів, «провалену» програму «Шкільний автобус», закриття лікарень та фельдшерсько-акушерських пунктів на фоні відсутності навіть елементарних ліків, незабезпеченість сільських магазинів найнеобхіднішими товарами, проблеми з транспортним сполученням тощо.

Глава держави також загострив увагу на земельній проблемі. На його переконання, спосіб, у який сьогодні використовуються земельні ресурси, «більше схожий на злочин», оскільки селяни змушені працювати не на власних ділянках, а за безцінь на «місцевого чи прийшлого князька». Ні вітчизняні, ні іноземні інвестиції не дійшли до села через відсутність прозорого ринку землі, констатував В.ЮЩЕНКО.

«Для всієї української політики, для всіх відтінків і кольорів національних політичних сил настав час повернутися обличчям до села», – наголошує в статті В.ЮЩЕНКО. Президент вважає, що першим кроком у цьому напрямку стануть позачергові вибори до парламенту 30 вересня. «Сподіваюся, що серед перших законів, які ухвалить нова Верховна Рада, будуть ті, що закріплять соціальні ініціативи, з якими я вже виступив як Президент», – підкреслив глава держави, додавши, що його пропозиції грунтуються на детальних розрахунках.