№5 у списку БЮТ хоче об`єднатися з НУ-НС

Член виборчого блоку БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО виступає за створення після парламентських виборів єдиної демократичної партії на основі БЮТ і блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Думаю, що створення єдиної потужної демократичної партії на основі БЮТ і єдиної партії, яка буде створена на основі НУ-НС, можливе”, - наголосив А.ШЕВЧЕНКО. На його переконання, “ця єдина демократична партія представляла б демократичні політичні сили і була б надійною опорою для Президента України».

Водночас А.ШЕВЧЕНКО визнав, що цю його ідею, мабуть підтримує «не багато людей» у БЮТ. Однак він переконаний, що така партія потрібна і вона буде створена.

На уточнююче запитання журналістів, чи означає це «об’єднання БЮТ з НУ-НС», А.ШЕВЧЕНКО відповів, що «саме таке об’єднання можливе для створення єдиної демократичної партії». Але все залежатиме від підсумків позачергових парламентських виборів, додав він.