№5 у списку БЮТ хоче об`єднатися з НУ-НС

12:23, 07 вересня 2007
Політика
1703

Ідею підтримує не багато людей

Член виборчого блоку БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО виступає за створення після парламентських виборів єдиної демократичної партії на основі БЮТ і блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Думаю, що створення єдиної потужної демократичної партії на основі БЮТ і єдиної партії, яка буде створена на основі НУ-НС, можливе”, - наголосив А.ШЕВЧЕНКО. На його переконання, “ця єдина демократична партія представляла б демократичні політичні сили і була б надійною опорою для Президента України».

Водночас А.ШЕВЧЕНКО визнав, що цю його ідею, мабуть підтримує «не багато людей» у БЮТ. Однак він переконаний, що така партія потрібна і вона буде створена.

На уточнююче запитання журналістів, чи означає це «об’єднання БЮТ з НУ-НС», А.ШЕВЧЕНКО відповів, що «саме таке об’єднання можливе для створення єдиної демократичної партії». Але все залежатиме від підсумків позачергових парламентських виборів, додав він.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter