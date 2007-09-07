Шуфрич ставить для помаранчевих намети і буде показувати кіно про себе

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ розпорядився розгорнути під МНС наметове містечко для забезпечення пікетувальників нормальними умовами, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

Крім того, йдеться у повідомленні, пікетувальникам буде демонструватися фільм про роботу МНС за 2007 рік.

При цьому Н.ШУФРИЧ поскаржився, що, незважаючи на те, що він формально перебуває у відпустці, заради того, щоб ні в кого не виникало сумнівів, хто є міністром, він провів сьогоднішній день на робочому місці у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля будівель Міністерства транспорту та зв`язку і Міністерства з питань надзвичайних ситуацій продовжується безстроковий пікет представників блоку «Наша Україна – Народна самооборона», які вимагають відставки міністра транспорту та зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО та міністра з питань надзвичайних ситуацій Н.ШУФРИЧА.