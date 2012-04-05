Іващенко просить призначити екпертизу його здоров'я

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання було заявлене ним сьогодні під час засідання Печерського райсуду Києва у його справі.В.Іващенко нагадав, що неодноразово звертався до суду та Генеральної прокуратури України відносно необхідності проведення лікування у зв’язку із загостренням у нього хвороби хребта. Він зауважив, що в СІЗО немає можливості проводити нормальне лікування і, попри це, не надається можливість отримати належну медичну допомогу поза межами СІЗО.

В.Іващенко нагадав, що неодноразово проводилися медичні обстеження щодо стану його здоров’я поза межами СІЗО і ці обстеження підтверджували погіршення його самопочуття.

«Я звертаюсь до суду з клопотанням призначити проведення судово-медичної експертизи з обстеження стану мого здоров’я та з’ясування фізичної можливості повноцінно брати участь у судовому процесі та судовому засіданні», - наголосив він.

Крім того, В.Іващенко попросив суд розглянути питання щодо можливості, з точки зору стану його здоров’я, змінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки це виключає вільний доступ до медичної допомоги.