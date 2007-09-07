Мороз готує документ, який розв`яже йому руки
14:50, 07 вересня 2007Політика
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Проект зареєстрований
У Верховій Раді зареєстрований законопроект, який не передбачає наявність підпису Президента під законом про внесення змін до Конституції.
Як повідомляється на офіційному сайті СПУ, про це сьогодні в Іллічівську Одеської області заявив голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ.
"В даний час ми зареєстрували проект закону по внесенню змін до Конституції, в якому на ухвалення закону про внесення змін до Конституції Президентом не підписується”, - сказав О.МОРОЗ.
Він також додав, що згідно з законопроектом Президент також не зможе накласти вето на закон щодо змін до Конституції. При цьому О.МОРОЗ не виключив, що ВР дасть згоду на ухвалення відповідного нормативного акта.
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