Мороз готує документ, який розв`яже йому руки

У Верховій Раді зареєстрований законопроект, який не передбачає наявність підпису Президента під законом про внесення змін до Конституції.

Як повідомляється на офіційному сайті СПУ, про це сьогодні в Іллічівську Одеської області заявив голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ.

"В даний час ми зареєстрували проект закону по внесенню змін до Конституції, в якому на ухвалення закону про внесення змін до Конституції Президентом не підписується”, - сказав О.МОРОЗ.

Він також додав, що згідно з законопроектом Президент також не зможе накласти вето на закон щодо змін до Конституції. При цьому О.МОРОЗ не виключив, що ВР дасть згоду на ухвалення відповідного нормативного акта.