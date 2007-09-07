Луценко хоче вийняти чорних котів з чорних мішків
15:09, 07 вересня 2007Політика
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Лідер НУ-НС перебуває у Вінниці
Лідер блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що виборча система за партійними списками себе не виправдала.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів під час прес-конференції в Вінниці.
«Я впевнений, що голосування за партійними списками не виправдало себе, оскільки лідери партій в чорних мішках ховають чорних котів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. При цьому він пояснив, що на його переконання голосування за партійними списками не відповідає ідеям демократії, оскільки обрані за такою системою політики залишаються безвідповідальними перед виборцями.
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