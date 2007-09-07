Литвин: на цих виборах ставки більші, ніж життя

Екс-голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що відключення парламенту від урядового зв`язку ніяк не вплине на його роботу.

Таку думку він висловив сьогодні в Києві під час відеомосту з Москвою.

В.ЛИТВИН зазначив, що ніякого впливу на дієздатність «недієздатної Верховної Ради» відключення зв`язку не матиме.

Більш того, переконаний він, існування подібного зв`язку на сьогоднішній день є не стільки засобом зв`язку, скільки статусною річчю. «Це, якщо хочете, та спадщина, яка визначає статус людини. Чим більше білих телефонів – тим вищий начальник. Зараз такі можливості для зв`язку, що, я думаю, що ніякої ролі це не грає», - сказав В.ЛИТВИН.

Водночас він вважає, що до подібних методів вдаватися не варто було: «Якщо йти на рішучі заходи, треба було поступати радикальніше. Я думаю, від цього кроку той, хто ухвалював рішення, лише програв».

Також відповідаючи на питання журналістів, В.ЛИТВИН прокоментував заяву міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО про теракти, що готуються. Він висловив думку, що це передвиборна заява, оскільки, якщо міністр, відповідальна особа, знає про підготовку подібних речей, «він має робити не подібну заяву, а він має, напевно, працювати на те, щоб попередити відповідні теракти».

В.ЛИТВИН висловив також думку, що в останні дні виборів Україна буде свідком ще більш гучних заяв. «Десь після 15 вересня ми почуємо думки політиків один про одного, ми побачимо, як вони організовуватимуть неприємності один для одного і собі, щоб намагатися сподобатися людям. Кульмінації слід чекати в останні 10 днів – ставки більші, ніж життя на цих виборах», - сказав В.ЛИТВИН, зазначивши, що це, швидше, матиме негативний, ніж позитивний результат.

Довідка УНІАН. 5 вересня голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ звернувся з листом до прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням не відключати його від урядового зв`язку.

О.МОРОЗ також повідомив, що в листі до В.ЯНУКОВИЧА звернув увагу на те, що «рішення на основі самодурства, з якого б боку вони не виходили, не повинні виконуватися, тому що суперечать Конституції та законодавству України».

За словами О.МОРОЗА, указ Президента про відключення урядового зв`язку голові ВР є антизаконним і свідчить «про дріб`язковість самого Президента».