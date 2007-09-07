Луценко: харчі-2005 були вдвічі дешевші

Сьогодні у Вінниці лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО в одному із супермаркетів придбав продукти з метою порівняти, скільки їх можна було купити на 220 грн. у 2005 році і зараз, у 2007-му.

Як передає кореспондент УНІАН, з’ясувалося, що, витративши сьогодні у вінницькому супермаркеті 219 грн., Ю.ЛУЦЕНКО придбав 3 десятки яєць, 2 качани капусти, 175 г чаю, 4 палки вареної молочної ковбаси, півкіло сиру, одну курку, півкіло вершкового масла, 2 кг макаронів, 2 кг гречки, 1 кг рису, 2 літри олії, 2 кг картоплі, 1 кг цибулі, 2 кг муки та 1 кг пшеничної крупи, 2 л молока.

В той же час для порівняння на столі перед входом до супермаркету було виставлено такий же набір продуктів, який можна було купити за вказану суму в 2005 році. В результаті порівняння виявилося, що два роки тому на 220 грн. покупець міг купити 7 палок молочної ковбаси, майже кілограм вершкового масла, 2 курки, 700 г сиру, 3 кг макаронів, 3 л молока, 3 качани капусти, 60 яєць, 4 л олії, півтора кілограма рису, 3 кг гречки, 5 кг цукру, 5 кг муки, 500 г чаю, 8 кг картоплі та майже 3 кг цибулі.

Коментуючи цей «захід», Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що цим він наочно намагається продемонструвати політикам, для чого їх народ обирає. «Це демонстрація обіцянкам ЯНУКОВИЧА… Коли я закликаю пана ЯНУКОВИЧА прийти на дебати, то я говорю саме про цю тему», - зазначив лідер НУ-НС. «Чому українці, - продовжив Ю.ЛУЦЕНКО, - яким обіцяють покращення життя вже сьогодні, українці, які бачать рекламу правлячої партії про контроль над цінами, мають абсолютно різні речі в рекламі і супермаркеті?».