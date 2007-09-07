Ющенко зобов`яже Януковича домовлятися про газ на міждержавному рівні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір зобов`язати Кабінет міністрів України вести міжнародні переговори щодо поставок природного газу до України на міждержавному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Юрій ПРОДАН сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, «Президент стурбований ситуацією на газовому ринку». Зокрема, сказав Ю.ПРОДАН, Президент вважає за необхідне затвердити основні принципи, якими керуватимуться посадовці під час переговорів щодо газу, які відстоюватимуть державні позиції.

Як сказав Ю.ПРОДАН, на думку В.ЮЩЕНКА, переговори мають бути проведені на міждержавному рівні.

Також Президент має намір визначити коло посадовців, які матимуть право коментувати ці питання. Делегація для участі в переговорах щодо газу має формуватися з представників Кабміну, МЗС і РНБО. При цьому Ю.ПРОДАН уточнив, що представники цих відомств мають бути, як мінімум, заступниками.

Також, за словами Ю.ПРОДАНА, Президент має намір зобов`язати державні компанії та компанії, в яких державі належить 50 і більше відсотків акцій, залучати інвестиції лише на конкурсній основі.

Як приклад Ю.ПРОДАН навів рішення НАК «Нафтогаз України» створити спільне підприємство між ДАТ «Чорноморнафтогаз» і ЗАТ «УкрГаз-Енерго» з освоєння Одеського і Безіменного родовищ на шельфі Чорного моря. У зв`язку з цим він поставив питання: чому «Нафтогаз України» віддав перевагу саме ЗАТ «УкрГаз-Енерго», а не якійсь іншій компанії?

Разом з тим, повідомив Ю.ПРОДАН, сьогодні «УкрГаз-Енерго» через суд оскаржило рішення Національної комісії з регулювання електроенергетики (НКРЕ), яким компанії дозволялося поставляти газ в обсягу тільки 5 млрд. кубометрів на рік, а після такого оскарження компанія поставляє фактично будь-яку кількість газу. «УкрГаз-Енерго» практично почало «пресувати газотранспортні та газопостачальні підприємства», - зазначив Ю.ПРОДАН.

При цьому він додав, що минулого року надбавка «УкрГаз-Енерго» при реалізації газу була на рівні близько 2 дол. за тис. кубометрів і прибуток був на рівні 800 млн. грн., а цього року компанія одержує на 1 тисячі кубометрів 13 дол. надбавки і прибуток цього року буде значно більший. «Нафтогаз» фактично не впливає на це підприємство («УкрГаз-Енерго» - УНІАН) і прибуток до сьогодні не розподілено… «Нафтогаз» пропонує спрямувати цей прибуток на інші проекти, такі як розробка Одеського родовища… При цьому ми даємо преференції цьому підприємству», - сказав він.

Також Ю.ПРОДАН зазначив, що у Президента виникає багато питань з приводу газу, який перебуває в підземних сховищах. За його словами, на серпень в українських ПСГ було накопичено 24,8 млрд. кубометрів газу, що на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року, з них «Нафтогазу України» належить тільки 3,7 млрд. кубометрів.

За словами Ю.ПРОДАНА, Президент має намір ввести граничний рівень цін на природний газ для всіх категорій споживачів і доручити Кабміну ввести ліцензування діяльності для таких компаній, як «УкрГаз-Енерго».

Також Президент, як повідомив Ю.ПРОДАН, має намір зобов`язати НАК «Нафтогаз України» забезпечити надходження газу від НАК «Надра України» і ВАТ «Укрнафта», який вони видобувають в Україні для потреб населення. А це, за його словами, близько 2,8 млрд. кубометрів газу на рік.

Крім того, як зазначив Ю.ПРОДАН, В.ЮЩЕНКО має намір врегулювати ситуацію, що склалася при проведенні Мінприроди аукціонів на користування надрами.

На завершення Ю.ПРОДАН сказав, що указ Президента України із зазначеними позиціями буде сьогодні опубліковано на сайті глави держави о 18.00.