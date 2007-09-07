РНБО не знає, про що домовилися Янукович і Путін

Рада національної безпеки та оборони України не володіє інформацією про подробиці останніх переговорів між прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник секретаря РНБО Юрій ПРОДАНА сьогодні на прес-конференції в Києві.

"На сьогодні невідомо, про що йшли переговори, і які були домовленості", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня В.ЯНУКОВИЧ і В.ПУТІН на зустрічі на Міжнародному авіакосмічному салоні «МАКС-2007» в підмосковному місті Жуковський обговорили питання літакобудування і двостороннього економічного співробітництва

Під час зустрічі обговорювалися питання паливно-енергетичного комплексу, зокрема, шляхи забезпечення стійкої роботи енергосистем і транзит нафти і газу в Європу.