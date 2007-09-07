Рудьковський заховався за спину свого заступника

СБУ заявляє про відсутність інформації від Міністерства транспорту щодо можливої підготовки терористичних актів на залізниці в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам сказав в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО після засідання штабу міжвідомчої комісії Антитерористичного центру при СБУ.

«Ми чітко констатуємо про відсутність інформації Мінтрансу, яка б хоч якимось чином свідчила або вказувала на можливість підготовки або вчинення терористичних актів чи інших суспільно небезпечних акцій», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він повідомив, що комісія була скликана у зв’язку з заявою міністра транспорту і зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО від 4 вересня про наявність у нього інформації щодо підготовки терактів на залізниці.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО відзначив, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ був запрошений на засідання Антитерористичного центру, але не прибув на нього. Замість міністра був присутній один із його заступників, додав керівник СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня М.РУДЬКОВСЬКИЙ заявив про підготовку Секретаріатом Президента України масштабної катастрофи з людськими жертвами.

"Вони в Секретаріаті Президента розробляють сценарій, і до нас доходять чутки, що хочуть влаштувати чергову катастрофу з сотнями жертв", - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Він звернувся до Служби безпеки України з вимогою вжити заходів для недопущення сценарію "мукачівської банди, яка засіла на Банковій".