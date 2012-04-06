«Батьківщина»: З убивці Щербаня «вибивають» покази проти Тимошенко

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби партії «Батьківщина».

«Генеральна прокуратура України продовжує нашвидкоруч виконувати брудне аморальне замовлення Адміністрації Президента на дискредитацію лідера опозиції Юлії Тимошенко, посиленими темпами фальсифікуючи справу щодо вбивства у 1996 році Євгена Щербаня», - сказано у заяві.

«Від працівників силових структур ми маємо достовірну інформацію про те, що прокуратура почала активний тиск на засудженого до пожиттєвого ув’язнення за вбивство Щербаня Вадима Болотських, вибиваючи з нього фальшиві покази проти Юлії Тимошенко», - заявляють у «Батьківщині».

У партії зазначили, що В.Болотських – єдиний зі звинувачених у вбивстві Є.Щербаня, який досі живий.

«Нам достеменно невідомо, що обіцяє Генпрокуратура Болотських за фіктивні покази. Але раптом на 9-му році відбування покарання у Слов’яносербській виправній колонії №60 він дав інтерв’ю, в якому висловив надію, що його справа буде переглянута», - повідомили в «Батьківщині».

У партії вимагають припинити «злочинне фальшування справ проти Юлії Тимошенко та інших лідерів опозиції та притягнути до відповідальності організаторів та виконавців політичних репресій».

Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв`ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність екс-прем`єр-міністра Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної у США щодо екс-прем`єра Павла Лазаренка.

4 квітня на прес-конференції в УНІАН син убитого народного депутата Є.Щербаня Руслан Щербань заявив, що вважає Ю.Тимошенко причетною до вбивства його батька і закликав прокуратуру провести розслідування.

Генеральна прокуратура заявила, що перевірить заяву Р.Щербаня про можливу причетність Ю.Тимошенко до вбивства його батька.

У “Батьківщині” назвали абсурдними і безпідставними звинувачення на адресу Ю.Тимошенко в організації вбивства у 1996 році Є.Щербаня.

Довідка УНІАН. Народного депутата Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема вбивства голови Нацбанку України Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнано 8 осіб, всі вони обвинувачуються у бандитизмі. Троє з них - Сергій Кульов, Вадим Болотських і Леонід Добробатько – засуджені до довічного ув’язнення. Костянтин Нікулін та Ігор Пушняков засуджені до 15 років позбавлення волі. Сергій Володченко і Микола Малахов - до 11 років позбавлення волі, Едуард Косигін - до 11,5 років.

П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишнього прем`єр-міністра визнано причетним до вбивства цих осіб.