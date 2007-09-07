Янукович дав доручення знайти ”нормального господарського мужика або жінку”

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ критикує власників корпорації «Індустріальний Союз Донбасу» за неучасть підприємства корпорації - Дніпровського металургійного комбінату у життєдіяльності Дніпродзержинська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у Дніпропетровську під час наради з питань розвитку Дніпропетровщини.

«Я сьогодні відвідав Дніпродзержинськ, який дуже схожий на моє рідне місто Єнакієве. Але Дніпродзержинськ видався мені безпритульним, покинутим містом», - зазначив прем’єр-міністр.

За його словами, все у Дніпродзержинську «заросло павутиною та пліснявою».

В.ЯНУКОВИЧ запитав з трибуни, чому Дніпровський металургійний комбінат, як базоутворююче підприємство Дніпродзержинська, не бере участі у житті міста. Прем’єр-міністр також дав доручення тимчасово виконуючому обов’язки голови Дніпропетровської ОДА Віктору БОНДАРЮ разом з керівником обласної ради Юрієм ВІЛКУЛОМ «знайти мера для Дніпродзержинська - нормального господарського мужика або жінку».

В.ЯНУКОВИЧ також заявив, що до цієї роботи він має намір підключити міністра регіональної політики Володимира ЯЦУБУ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він доручає В.ЯЦУБІ взяти під патронат Дніпропетровську область, зокрема у вирішенні конкретних регіональних проектів.

** Колишній міський голова Дніпродзержинська Олег ЗАХОРОЛЬСЬКИЙ подав у відставку за власним бажанням у травні 2007 року. З того часу місто залишається без мера. Питання про призначення нових виборів міського голови ще не призначено.