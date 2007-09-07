В авіакатастрофі в Конго загинули громадяни України і Грузії

Внаслідок авіакатастрофи АН-12 в Конго загинуло двоє громадян України і двоє громадян Грузії, повідомив РІА «Новости» заступник директора департаменту інформації друку МЗС РФ Борис МАЛАХОВ.

"Внаслідок авіакатастрофи АН-12 в Демократичній Республіці Конго загинуло четверо людей - двоє громадяни України і двоє громадян Грузії. Оскільки Україна і Грузія не мають дипломатичних представництв у Конго, то російське посольство в Кіншасі готове надати представникам цих країн усе необхідне консульське сприяння. Поки що таких звернень не надходило", - сказав Б.МАЛАХОВ.

Як повідомляв УНІАН, при посадці в аеропорту міста Гома літак проскочив злітно-посадочну смугу, зачепив шматки затверділої лави, що утворилися після виверження вулкану 2001 року, і зайнявся. "У літака вибухнула покришка, потім покришка з другого боку, і літак зачепив шматки лави в кінці злітно-посадочної смуги", - сказав очевидець катастрофи.

Літак "Антонов" російського виробництва, що належав місцевій авіакомпанії Galaxy Kavatsi Аirlines, з вантажем пальмового масла здійснював переліт Кіншаса - Букаву з проміжною посадкою в Гома.