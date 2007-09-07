”Блеф за блеф” - регіонали відповідають Цушкові

В Партії регіонів вважають, що міністр внутрішніх справ, представник СПУ Василь ЦУШКО займається "політичним блефом".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Житомирської облорганізації Партії регіонів Микола ПРИСЯЖНЮК на прес-конференції у Житомирі, коментуючи заяву В.ЦУШКА, який вчора назвав ініціативу Партії регіонів провести референдум щодо мови і НАТО “політичним блефом”. М.ПРИСЯЖНЮК сказав, що "якраз подібні заяви і є той блеф, про який хтось говорить".

"Блеф це чи не блеф - буде відомо після того, як Партія регіонів збере підписи щодо проведення референдуму ", - додав він.

Він також наголосив на актуальності для суспільства винесених на референдум питань.

"Ми якраз виносимо на референдум ті питання, які вкрай необхідні для країни і це не може заперечити ані Президент, ані будь-які політичні сили, оскільки під час виборів вони самі часто їх декларують, зауважив М.ПРИСЯЖНЮК.

Він також повідомив, що Партію регіонів цікавить, чи готовий глава держави та політичні сили підтримати питання виборів керівників районних та міських організацій на місцях, за "що ратують багато політичних сил", а також те, чи готовий глава держави виконувати Конституцію, де передбачено, що Україна є позаблоковою державою.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів виступила з ініціативою провести референдум на теми статусу російської мови, позаблокового статусу України і прямого обрання керівників обласних та районних адміністрацій.