Безпеку київського метрополітену покращуватимуть

13:30, 06 квітня 2012
Політика
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Олександр Попов пообіцяв знайти додаткових 15-20 млн. грн. на посилення заходів з безпеки у метрополітені.

Олександр Попов

Київський метрополітен має залишатися найнадійнішим і найбезпечнішим видом транспорту. На цьому наголосив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час робочої наради з питань безпеки пасажирських перевезень у столичному метро, повідомляє прес-служба київської влади.

«Питання підвищення безпеки життя в місті для нас завжди мають стояти на першому місці. Київський метрополітен, який щодня перевозить понад мільйон пасажирів, є об’єктом посиленої безпеки, тож вірогідність виникнення надзвичайних ситуацій тут повинна бути зведена до нуля. Керівництво та співробітники метрополітену повинні організувати повну безпеку своїх пасажирів. Зі свого боку, я обіцяю, що протягом місяця ми віднайдемо додаткових 15-20 млн. грн. на посилення заходів з безпеки у метрополітені», – заявив голова КМДА.

За словами начальника КП «Київський метрополітен» Володимира Федоренка, ці кошти будуть спрямовані не лише на модернізацію вагонів та станцій, а й на закупівлю протигазів, вогнегасників тощо.

Окрім того, під час наради Олександр Попов дав доручення здійснити перевірку рухомого складу метрополітену, станції і платформ щодо готовності до дій в умовах надзвичайної ситуації. Особливу увагу голова КМДА доручив звернути на технічний стан вагонів та підземних інженерних мереж.

Як повідомлялося раніше, у 2012 році планується розпочати реалізацію масштабної програми модернізації вагонного складу метрополітену Києва. На ці цілі планується витратити майже 1 млн. грн., отриманих Україною у якості грантової допомоги за Кіотським протоколом. Допомогу в постачанні обладнання та консультуванні українських фахівців надаватимуть найбільші японські корпорації.

Нагадаємо, 14 березня на станції метрополітену «Осокорки» сталося загорання електропроводки ламп освітлення, внаслідок чого виникло задимлення вестибюлю станції. У зв’язку цим, було тимчасово закрито на вхід станції «Славутич», «Осокорки», «Позняки».

Повністю станцію «Осокорки» служби метрополітену відновили за 3 доби: побілили стелю, встановили резервні світильники, прибрали копіть, що з’явилась внаслідок задимлення.

За словами начальника КП «Київський метрополітен» Володимира Федоренка, найближчим часом на станції буде встановлена нова, максимально безпечна, система освітлення.

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