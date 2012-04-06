Кличко закликає депутатів відкрити списки виборців

Лідер політичної партії «УДАР» Віталій Кличко звертається до народних депутатів України усіх фракцій з ініціативою внести зміни до виборчого законодавства України щодо публічного оприлюднення списків виборців, які проголосували на виборчих дільницях. Про це йдеться у заяві партії «УДАР», переданій УНІАН.

У партії наголошують: потрібен особливий контроль щодо дня голосування, адже всі добре пам'ятають випадки, як до списків виборців включали померлих чи неіснуючих людей, використовували інші технології для фальсифікації волевиявлення.

Така ініціатива зумовлена, в тому числі, й негативним досвідом позачергових виборів Обухівського міського голови та виборів до інших органів місцевого самоврядування, коли від спостерігачів надходили численні сигнали про те, що на дільниці приходили люди, які не мали реєстрації, але все одно отримували бюлетені.

«Ми вже бачили нові технології влади, яка дозволила голосувати громадянам України, які не проживають на тих територіях, де відбуваються вибори. Таке голосування спотворює результати волевиявлення місцевої громади», – йдеться у заяві партії.

«Якщо до виборчого законодавства внесуть такі зміни, це унеможливить застосування так званих «синіх светрів», підвищить відповідальність членів виборчих комісій. Зокрема, змусить їх постійно пам’ятати про те, що за неправомірну видачу виборчих бюлетенів громадянам України, які не проживають на територіях, де відбуваються вибори, члени комісій нестимуть кримінальну відповідальність. Бо організатори і учасники фальсифікацій, як правило, уникають такої відповідальності», – зазначають в партії.

Враховуючи те, що «УДАР» не представлений в українському парламенті, в партії сподіваються на підтримку колег з демократичного табору й готові долучитися до юридичного опрацювання такого законопроекту.