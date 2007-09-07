Кириленко критикує уряд за стан в енергетиці

Голова політради Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО критикує уряд Віктора ЯНУКОВИЧА за нездатність навести лад в енергетичній сфері. Про це В.КИРИЛЕНКО заявив сьогодні, відвідуючи Ладижинську ТЕС у Вінницькій області, повідомили УНІАН у прес-службі блоку.

Він ознайомився з роботою станції, відвідав пункт центрального управління.

Перебуваючи на теплоелектростанції, В.КИРИЛЕНКО зазначив, що переоснащення ТЕС повинне фінансуватися тільки за бюджетні кошти. «Має бути цільова бюджетна програма щодо модернізації виробництва електроенергії на теплостанціях, яка передбачатиме нові підходи, котрі давно вже використовуються в європейських країнах», - зазначив він.

Голова політради Блоку НУ-НС також відзначив, що шлаки і відходи, котрі лишаються після роботи ТЕС, в європейських країнах застосовуються для виробництва будматеріалів та у будівництві автодоріг. А в Україні, через відсутність урядових рішень, ТЕС не можуть отримувати з них прибуток.

В.КИРИЛЕНКО розкритикував уряд В.ЯНУКОВИЧА за його нездатність навести лад в енергетичній сфері. «Якби цей уряд був урядом професіоналів, суспільство б знало про проблеми в теплоенергетиці, брало б участь у їх обговоренні і вирішенні. А, оскільки уряд займається збільшенням міністерських посад для себе і підтримкою клану, який його контролює, ми не чуємо серйозних суспільних дискусій на тему майбутнього української енергетики, на тему диверсифікації енергоносіїв, використання наявного професійного менеджерського потенціалу тощо», - зазначив лідер НУ-НС.