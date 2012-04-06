Янукович удвічі збільшив Апарат РНБО

Президент України Віктор Янукович підписав указ “Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України”.

Указ розміщений на офіційному сайті глави держави.

Також указом затверджено структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України. Нею передбачено, що в Секретаря РНБО є перший заступник і два заступники, а також прес-секретар, служба Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Крім того в структурі передбачено:Департамент державної безпеки та правоохоронних органів; Департамент воєнної безпеки; Департамент економічної та соціальної безпеки; Департамент зовнішньополітичних аспектів національної безпеки; Контрольне управління; Організаційно-технічне управління; Відділ кадрів; Юридичний відділ; Відділ бухгалтерського обліку та звітності; Відділ забезпечення доступу до публічної інформації; Режимно-секретний сектор.

Указом передбачено, що Апарат РНБО здійснює інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення здійснення Радою національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави.

Відповідно до указу, Кабінет міністрів України має забезпечити в установленому порядку фінансування здійснення Апаратом Ради національної безпеки і оборони України покладених на нього додаткових функцій.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня 2011 року, Президент України Віктор Янукович підписав Указ "Деякі питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України", який передбачає скорочення чисельності штатних одиниць. В.Янукович затвердив граничну чисельність працівників Апарату РНБО у кількості 90 штатних одиниць.