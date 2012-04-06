Янукович обіцяє, що українці не стануть заручниками високої ціни на газ

Про це В.Янукович заявив під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, він нагадав, що «у спадок від попередників нинішня влада отримала надзвичайно складну ситуацію» в газовому питанні.

«Ціна на газ з доходами «Нафтогазу України» щомісяця не балансувалася і не балансується приблизно на 500 млн доларів. Тобто доходів «Нафтогазу» вистачає на 50% оплати ціни на газ. Що в такому випадку нам треба було робити? Те, що нам радили деякі міжнародні інституції - тобто підняти ціну на газ щонайменше на 50% для споживачів України?.. Ці ціни повинні були зрости вдвічі. Ми цим шляхом не пішли», - сказав Президент.

В.Янукович пояснив, що влада не пішла на такий крок тому, що «добре усвідомлювала - для громадян це неприйнятно, більшість соціально не забезпечених людей таку ціну не витримають».

Президент також додав, що суттєве підвищення ціни на газ є також непідйомним для національних промислових підприємств. Для них це означатиме збитковість і втрату конкурентоздатності на світових ринках.

«Для економіки це глухий кут. Ми не пішли на підвищення цін», - наголосив В.Янукович.