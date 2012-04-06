Янукович обіцяє, що українці не стануть заручниками високої ціни на газ
Президент України Віктор Янукович запевняє, що громадяни та промисловість країни не будуть заручниками непомірно високої ціни на газ, яку зараз сплачує наша держава.
Про це В.Янукович заявив під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, він нагадав, що «у спадок від попередників нинішня влада отримала надзвичайно складну ситуацію» в газовому питанні.
«Ціна на газ з доходами «Нафтогазу України» щомісяця не балансувалася і не балансується приблизно на 500 млн доларів. Тобто доходів «Нафтогазу» вистачає на 50% оплати ціни на газ. Що в такому випадку нам треба було робити? Те, що нам радили деякі міжнародні інституції - тобто підняти ціну на газ щонайменше на 50% для споживачів України?.. Ці ціни повинні були зрости вдвічі. Ми цим шляхом не пішли», - сказав Президент.
В.Янукович пояснив, що влада не пішла на такий крок тому, що «добре усвідомлювала - для громадян це неприйнятно, більшість соціально не забезпечених людей таку ціну не витримають».
Президент також додав, що суттєве підвищення ціни на газ є також непідйомним для національних промислових підприємств. Для них це означатиме збитковість і втрату конкурентоздатності на світових ринках.
«Для економіки це глухий кут. Ми не пішли на підвищення цін», - наголосив В.Янукович.