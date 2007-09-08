Ігор Слісаренко покаявся і залишився на 5 каналі

Ігор Слісаренко залишається працювати ведучим 5 каналу. Таке рішення було прийняте керівництвом каналу після зустрічі гендиректора Івана Адамчука з Ігорем Слісаренком, яка відбулась 7 вересня .

«Так, Ігор Слісаренко залишається працювати на каналі. Він визнав, що інформація, яку він готував до ефіру, була зроблена з порушенням засад редакційної політики каналу. Він вибачився, і йому буде винесено догану», - сказав генеральний директор 5 каналу Іван Адамчук.

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