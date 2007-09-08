У Мороза - остання надія: він написав лист ЦВК

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ звернувся до Центральної виборчої комісії з листом, у якому просить поінформувати про ситуацію з “обнуленням” виборчих списків блоку «Наша Україна» та Блоку Юлії Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради України.

“13 червня 2007 року Центральна виборча комісія надіслала до Верховної Ради України інформацію про ситуацію, що склалася у зв’язку з достроковим припиненням повноважень групою народних депутатів України, обраних за списками виборчих блоків Юлії Тимошенко та “Наша Україна”, а також про розгляд спорів з цих питань у судах (лист Центральної виборчої комісії за № 21-17-1402)”, - нагадав О.МОРОЗ.

У зв’язку з цим він просить повідомити, чи завершено нині судовий розгляд вищезазначених спорів та чи розглядала Центральна виборча комісія питання щодо реєстрації народними депутатами наступних за черговістю кандидатів у депутати у списках зазначених виборчих блоків політичних партій, а також про прийняті нею рішення з цього питання.

В іншому разі О.МОРОЗ просить повідомити про причини бездіяльності ЦВК стосовно здійснення процедури заміщення вакантних мандатів народних депутатів України, передбаченої частиною першою статті 101 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, йдеться у листі.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня міжпартійний з’їзд блоку “Наша Україна” ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень 66 народних депутатів України, обраних від блоку “Наша Україна”.

У той же день міжпартійний з’їзд БЮТ прийняв рішення про дострокове припинення повноважень 103 народних депутатів України фракції БЮТ.

5 червня голова Верховної Ради України V скликання О.МОРОЗ заявив, що лише після висновку ЦВК про “обнуління” списків можна вважати, що парламент буде нелегітимним. Він наполягав на ухваленні рішення ЦВК щодо заміщення народних депутатів, які склали свої повноваження. О.МОРОЗ заявив, що ВР припинить працювати в сесійному режимі лише після рішення ЦВК про неможливість заміщення депутатів від «Нашої України» та БЮТ, що склали повноваження, наступними за списком кандидатами у депутати.

11 червня члени ЦВК заявили на брифінгу, що Центральна виборча комісія не може “обнулити” списки, а також визнати обраними нових депутатів через відсутність законодавчої бази.

25 липня судова колегія Печерського райсуду Києва підтвердила у своєму роз’ясненні, що не потрібно рішення Центральної виборчої комісії щодо “обнуління” списку блоку “Наша Україна”.

Після цього голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ заявив, що проблема “обнуління” виборчих списків «Нашої України» та БЮТ вичерпана цим судовим рішенням.