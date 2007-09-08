Мороз поїде в Почаївську Лавру

Голова Верховної Ради V cкликання, лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ у понеділок, 10 вересня, перебуватиме з робочою поїздкою у Рівненській та Тернопільській областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського парламенту, програмою перебування передбачені участь О.МОРОЗА в урочистостях у Почаївській Лаврі, зустрічі з жителями областей, покладання квітів до пам`ятника Т.Г.Шевченка.

Також О.МОРОЗ дасть прес-конференцію для представників центральних і місцевих ЗМІ та здійснить запис для Рівненської державної телерадіокомпанії.