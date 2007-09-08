Тимошенко обіцяє пенсіонерам подорожі і курорти

Блок Юлії Тимошенко бере на себе зобов’язання забезпечити пенсії на рівні середньої заробітної плати, яку людина отримувала до виходу на пенсію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявила лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО під час поїздки в Херсон.

Вона повідомила, що планується впровадити механізм накопичення пенсійних коштів на особистому рахунку людини протягом усього життя, а невикористані пенсійні гроші будуть успадковуватися.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що ситуація, коли пропрацювавши все життя, людина виходить на пенсію, і має, наприклад, 40% від зарплати, є неприпустимою.

«Незрозуміло, чому людина повинна жити в 3-4 рази гірше ніж тоді, коли вона працювала», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, коли в інших державах люди йдуть на пенсію, в них з’являється можливість їздити на курорти, подорожувати і відпочивати.

«Встановлення пенсії на рівні середньої заробітної плати – це справа гідності і честі держави», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО під час зустрічі з пенсіонерами у Херсоні.