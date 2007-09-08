Луценко знайшов ще один аргумент не на користь Януковича

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що Україна разом із залученням іноземних інвестицій має завершити будівництво Дністровської гідроакумулюючої електростанції, що знаходиться на кордоні Вінницької та Чернівецької областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в м. Новодністровськ під час відвідання будівництва об’єкту.

«Думаю, наша політична сила візьме на себе відповідальність за завершення робіт і пуску першої черги (ГАЕС). Я впевнений, що наступного року ми повинні перебачити в бюджеті, за різними оцінками, від 500 до 700 млн. грн. для запуску першої черги. Це абсолютно прийнятна сума», - сказав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, ГАЕС – «це надзвичайно привабливий проект, який хочуть штучно зупинити, щоб потім продати певним структурам».

Продовжуючи тему фінансування недобудованої гідроелектростанції, він зазначив, що, починаючи з минулого року, цього року та наступного нині діючий уряд не передбачив виділення коштів на добудову Дністровської ГАЕС. На думку Ю.ЛУЦЕНКА, це свідчить про безвідповідальність уряду Віктора ЯНУКОВИЧА.

Ю.ЛУЦЕНКО також наголосив, що європейські інвестори зацікавлені у вкладенні коштів у добудову Дністровської ГАЕС. «Але з часів Л.КУЧМИ ніхто їх не пускав до цього», - сказав він.

На його переконання, після запуску першої черги Дністровської ГАЕС Україна має створити для остаточного завершення її будівництва консорціум, до якого увійдуть європейські інвестори.

«Мова не йде про те, що це якийсь регіональний об’єкт. Це об’єкт українського значення», - вважає Ю.ЛУЦЕНКО.

Довідка УНІАН. ВАТ «Дністровська ГАЕС» (р. Новодністровськ, Чернівецької області, річка Дністер) входить в цілісний каскад з Дністровською ГЕС.

Спочатку здача в експлуатацію 1-го гідроагрегату Дністровської ГАЕС (всього в дію повинні запустити 7 таких механізмів) планувалася ще у 1996 році, але через різке зменшення фінансування після розпаду СРСР темпи будівництва значно знизилися, а потім практично припинилися.

На 1 січня 2007 року будівельна готовність першого агрегату Дністровської ГАЕС становила 79%. На сьогодні на будівництві першого агрегату освоєно 1 млрд. 375 млн. грн. Сумарна потужність оборотних агрегатів ГАЕС становитиме 2800 МВт.

Мінімальний об`єм коштів, який необхідно освоїти у 2007 році для введення в експлуатацію першого агрегату Дністровської ГАЕС, – 825 млн. 685 тис. грн. Фінансування робіт проводиться за рахунок цільової надбавки до тарифу – 175 млн. 682 тис. грн. і за рахунок інвестиційного кредиту - 650 млн. грн.

Запуск першого агрегату Дністровською ГАЕС заплановано на грудень 2007 року.

З 1 червня поточного року управління будівництвом Дністровської ГАЕС передане від ВАТ «Укргідроенерго» до ВАТ «Дністровська ГАЕС».