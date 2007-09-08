Тимошенко погрожує забрати в Ахметова ”Дніпроенерго”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє повернути у державну власність компанію «Дніпроенерго».

Як повідомляє прес-служюжба БЮТ, про це йдеться у статті лідера БЮТ, опублікованій у тижневику «Кореспондент».

«Історія махінацій з "Дніпроенерго", 40% акцій якого тепер контролює АХМЕТОВ, - це класична схема, вже не раз обкатана владою. Спочатку підприємство доводиться до банкрутства, потім з`являється "добрий" кредитор (в даному випадку - підприємства Ріната АХМЕТОВА), якому і дістається згодом ласий стратегічний об`єкт», - пише лідер БЮТ.

«Тепер АХМЕТОВ вирішуватиме, яку ціну виставити на кіловати електроенергії для населення. Чим швидше крутяться електричні лічильники, тим стрімкіше поліпшується життя “регіонала”, який контролює найбільшу генеруючу компанію на сході країни», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ підкреслила, що реальна вартість "Дніпроенерго", за прогнозами експертів, становить 10 млрд. грн.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, приватизація "Дніпроенерго" достатньо яскраво характеризує дії команди Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Мабуть, не дарма Forbes написав, що за час господарювання ЯНУКОВИЧА бізнес-кола, близькі до уряду, збільшили свій обіг на 17 млрд. доларів. Принаймні, тепер зрозуміло, у кого саме відбулося "покращення життя вже сьогодні", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, у коментарі тижневику “Дзеркало тижня” (№33 за 8 вересня 2007 року) мажоритарний власник Донбасівської паливно-енергетичної компанії (ДПЕК), яка відкрито виступила інвестором санації ВАТ «Дніпроенерго», Рінат АХМЕТОВ заявив про безпідставність звинувачень в непрозорості проведення санації підприємства.

Довідка УНІАН. Акціонери ВАТ «Дніпроенерго» на своїх зборах 27 серпня вирішили збільшити статутний фонд на 52,07% або на 51 млн. 85,85 тис. грн. - до 149 млн. 185,8 тис. грн. у зв`язку з приєднанням до товариства ТОВ «Інвестиційне товариство» (засновниками є ВАТ «Павлоградвугілля» і ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу», підконтрольні ТОВ «ДПЕК»). Збільшення статутного фонду відбудеться шляхом додаткового випуску 2 млн. 43 тис. 434 простих іменних акцій номіналом 25 грн. Після збільшення статутний фонд компанії буде поділено на 5 млн. 967 тис. 432 акції номіналом 25 грн.

У результаті додаткової емісії, ТОВ «Донбасівська паливно-енергетична компанія» (ДПЕК) консолідує 44,279% акцій ВАТ «Дніпроенерго».

Зокрема ТОВ «Інвестиційне товариство», засновниками якого є підконтрольні ДПЕК компанії - ВАТ «Павлоградвугілля» і ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу», одержить контроль над 34,243% акцій (2 млн. 43 тис. 434 шт.), а афільовані з ДПЕК кіпрська компанія DTEK Holdings Limited зменшить свою частку з 15,262% до 10,036% (598 тис. 895 шт. акцій).

Держава в особі НАК «Енергетична компанія України» зменшить свою частку в статутному фонді із 76,04% до 50,000% (2 млн. 983 тис. 717 шт. акцій). Ще 5,72% акцій (341 тис. 386 шт.) ВАТ «Дніпроенерго» залишаться під контролем інших міноритарних акціонерів товариства.

ВАТ «Дніпроенерго» - провідна енергогенеруюча компанія в Україні. Основний вид діяльності - виробництво електричної і теплової енергії. Компанія зареєстрована 14 липня 1995 року.