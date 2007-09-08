Тарасюк видав прогноз на вибори

Голова Народного Руху України, член Політради блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Борис ТАРАСЮК переконаний, що НУ-НС і Блок Юлії Тимошенко наберуть достатню кількість голосів виборців для утворення у новому парламенті демократичної коаліції.

Як повідомляється на сайті НРУ, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, присвяченій 18-річчю заснування партії.

«Рейтинг блоку «Наша Україна – Народна самооборона» є стабільним – близько 17%. Все розставить на свої місця виборець. Лише вибори покажуть, у кого буде який рейтинг, хто скільки відсотків набере. БЮТ є нашими партнерами. З БЮТ ми маємо намір утворити коаліцію більшості, з БЮТ ми маємо намір утворити уряд. Це наш об’єктивний партнер. Ми не намагаємося за рахунок один одного збільшувати свій рейтинг. Ми намагаємося разом отримати більшість голосів у Верховній Раді», - наголосив Б.ТАРАСЮК.

«Прогноз – справа невдячна, але я намагаюсь робити прогнози завжди. Мій прогноз завжди базується на об’єктивних даних. Я прогнозую перемогу демократичних сил в складі двох блоків «Нашої України – Народної самооборони» та БЮТ. Мої прогнози базуються на результатах виборів минулого року, які підтвердили, що перемогу отримали демократичні сили», - зазначив Б.ТАРАСЮК.

Крім того, відповідаючи на запитання журналістів щодо створення єдиної національно-демократичної партії, Б.ТАРАСЮК сказав: «Зараз у жодної політичної партії під час виборчої кампанії немає сил, можливостей, та й не є це пріоритетом, сидіти і дискутувати щодо єдиної національно-демократичної партії. Очевидно, об’єктивно цей процес розпочнеться після виборів. Ми поставили за мету провести з’їзд Народного Руху України для того, щоб прийняти рішення щодо створення єдиної національно-демократичної партії. Народний Рух України та Українська народна партія були єдиними серед учасників блоку демократичних сил, які сформулювали свої принципи щодо того, якою має бути програма майбутньої національно-демократичної партії. Наші пропозиції – на столі у наших партнерів. Ми чекаємо того часу, коли ми сядемо за стіл переговорів і будемо дискутувати по питаннях програми та статуту майбутньої національно-демократичної партії».