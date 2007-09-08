Тимошенко заявляє, що її літак не пускали в херсонський аеропорт

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її літак не пускали в аеропорт Херсона.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час брифінгу в Херсоні.

«Наш літак не пускали. Чомусь влада думає, якщо вона буде не давати нам приміщення, не пускати в аеропорт, це щось змінить в інший бік. Вони лише демонструють громаді, що наша політична сила є врай небезпечна для них в плані наведення порядку. Прикро, що в нас сьогодні у владі ще працюють люди з таким мінімальним розміром інтелекту. Саме такі люди закривають аеропорти і заважають нам зустрічатися з людьми» - підсумувала лідер БЮТ.

Проблеми з прийомом літака в херсонському аеропорту підтвердив і один з організаторів візиту лідера БЮТ на Херсонщину, депутат Верховної Ради V скликання. Юрій ОДАРЧЕНКО. Проте повідомити деталі інциденту він відмовився.